Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Erdoğan, Pakistan'daki terör saldırısını en sert şekilde kınadı ve taziyelerini iletti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.