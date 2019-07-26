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Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Erdoğan, Pakistan'daki terör saldırısını en sert şekilde kınadı ve taziyelerini iletti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

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