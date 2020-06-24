Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.
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