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Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı. 

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