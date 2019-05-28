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Erdoğan'dan pençe açıklaması: MSB sabah saatlerinde operasyonu duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'a düzenlenen 'Pençe operasyonu' ile ilgili mesaj paylaştı.
Erdoğan'dan pençe açıklaması: MSB sabah saatlerinde operasyonu duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

''Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.

Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!''

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ERDOĞAN VE IRAK CUMHURBAŞKANI VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ''Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan ile İstanbul Vahdettin Köşkünde bir araya gelecek, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacaktır." açıklamasını yaptı. 

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