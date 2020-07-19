Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başındayken rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde görevi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Yaman'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.