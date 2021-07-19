Erdoğan'dan Taliban'a çağrı: 'Buradan kendilerine sesleniyoruz'

KKTC ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulunup Taliban'a çağrı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Taliban'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya değinen Erdoğan, Taliban yetkililerine çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"- Taliban'ın yaptığı açıklamalarda "Türkiye'yi istemiyoruz" gibi bir ifadeleri yok. Bazı açıklamalarında güya bize yönelik bazı yaklaşım türleri var. Türkiye'deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor.

- Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Planlarımızın da gereğini yerine getiriyoruz. Gerek Dışişleri, gerekse şahsım olarak adımları atıp inşallah Taliban'la ne gibi görüşmeler yapacağız, nereye ulaşacağız bunun gayreti içindeyiz.

- Taliban'ın Afganistan'daki yaklaşımı bir Müslümanın diğer Müslümana yaklaşımı değildir.

- Taliban'ın işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz. Bu işgal hareketini bırakması lazım. Bir an önce Afganistan'ın temelinde barışın egemen olduğunun dünyaya göstermesi lazım."-