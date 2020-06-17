Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.