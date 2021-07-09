  • BIST 1.380,540
  • Altın 502,34
  • Dolar 8,6550
  • Euro 10,2500
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 29 °C
»

Erdoğan'dan teşkilata açık uyarı: Vebali bizim üzerimizde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Siyasetteki gevşemenin maliyeti ağır olacaktır. Kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir" dedi.
Erdoğan'dan teşkilata açık uyarı: Vebali bizim üzerimizde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"DİYARBAKIR ANNELERİ KORKU DUVARLARINI YIKTI"

Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.

Biz bugün Diyarbakır'a sadece açılış ve ziyaret yapmak için gelmedik. Aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek, istişare etmek için geldik.

"DİCLE'NİN KUZULARI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

40 yıllık siyasi hayatımızın herhangi bir safhasında teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, gayret gösteriyoruz. 

Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil, Rabbimizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Gücümüzü başkaları gibi silahtan, şiddetten değil, 40 yıldır yanımızda dal gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.

"KULAKLARINA FISILDANANI SÖYLÜYORLAR"

2023'e giden süreçte bizi ağır ithamların beklediği anlaşılıyor. Yurt dışı mahreçli planların devreye alındığını görüyorum. Dikkat ederseniz son günlerde CHP'li siyasetçilerin artık hezeyana varan beyanlarında çok ciddi artış yaşanıyor. Nasıl 17-25 Aralık girişiminde FETÖ'nün sözcülüğünü yaptılarsa şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. 

CHP, parti teşkilatlarını saran taciz, tecavüz ve yolsuzluklarla yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyor. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller. Ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler. 

"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

Şimdi yeni bir adım atıyorlar. Neymiş? Doğu masası. Bugüne kadar neredeydiniz? 

Evladını Kandil'deki terör barolarına kaptıran anaların dinmeyen yürek sızısından habersizler. Askerimizin, polisimizin fedakarlıklarından habersizler. Ülkemizin içinde ve dışında yürütülen operasyonların büyüklüğünden habersizler. Kafalarına geçirdikleri at gözlüğünden sadece kendi ikballerini görüyor, çıkarlarından başka bir şeyi önemsemiyorlar. 

"VEBALİ BİZİM ÜZERİMİZDE"

Siyasetteki gevşemenin maliyeti ağır olacaktır. Kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir. 20 yıllık partide kendini dışlanmış hissedenler olabilir. Görevimiz bu kardeşlerimizi tespit edip davaya kazandırmaktır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü09 Temmuz 2021 Cuma 12:41
  • İstanbul kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti09 Temmuz 2021 Cuma 12:34
  • Bangladeş'te fabrikada çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti09 Temmuz 2021 Cuma 12:30
  • Melek muhtar, aşı için ikna çalışmaları yürütüyor09 Temmuz 2021 Cuma 12:14
  • Yargıtay dairelerinin iş bölümü Resmi Gazete'de yayımlandı09 Temmuz 2021 Cuma 12:08
  • Son yılların en sıcak haziranlarından biri yaşandı09 Temmuz 2021 Cuma 11:57
  • Kısıtlamaların kaldırılmasıyla düğün salonlarında doluluk yüzde 80'i buldu09 Temmuz 2021 Cuma 11:24
  • İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri 'yat yarışı' nedeniyle askıya alındı09 Temmuz 2021 Cuma 11:21
  • Yargıtay'dan 'pat pat kazası' kararı09 Temmuz 2021 Cuma 11:20
  • Kurbanlığı doğru seçmenin yolu 'küpe kontrolü'nden geçiyor09 Temmuz 2021 Cuma 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti