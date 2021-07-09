Erdoğan'dan teşkilata açık uyarı: Vebali bizim üzerimizde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Siyasetteki gevşemenin maliyeti ağır olacaktır. Kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DİYARBAKIR ANNELERİ KORKU DUVARLARINI YIKTI"

Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.

Biz bugün Diyarbakır'a sadece açılış ve ziyaret yapmak için gelmedik. Aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek, istişare etmek için geldik.

"DİCLE'NİN KUZULARI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

40 yıllık siyasi hayatımızın herhangi bir safhasında teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, gayret gösteriyoruz.

Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil, Rabbimizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Gücümüzü başkaları gibi silahtan, şiddetten değil, 40 yıldır yanımızda dal gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.

"KULAKLARINA FISILDANANI SÖYLÜYORLAR"

2023'e giden süreçte bizi ağır ithamların beklediği anlaşılıyor. Yurt dışı mahreçli planların devreye alındığını görüyorum. Dikkat ederseniz son günlerde CHP'li siyasetçilerin artık hezeyana varan beyanlarında çok ciddi artış yaşanıyor. Nasıl 17-25 Aralık girişiminde FETÖ'nün sözcülüğünü yaptılarsa şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa onu söylemeyi siyaset zannediyorlar.

CHP, parti teşkilatlarını saran taciz, tecavüz ve yolsuzluklarla yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyor. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller. Ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler.

"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

Şimdi yeni bir adım atıyorlar. Neymiş? Doğu masası. Bugüne kadar neredeydiniz?

Evladını Kandil'deki terör barolarına kaptıran anaların dinmeyen yürek sızısından habersizler. Askerimizin, polisimizin fedakarlıklarından habersizler. Ülkemizin içinde ve dışında yürütülen operasyonların büyüklüğünden habersizler. Kafalarına geçirdikleri at gözlüğünden sadece kendi ikballerini görüyor, çıkarlarından başka bir şeyi önemsemiyorlar.

"VEBALİ BİZİM ÜZERİMİZDE"

Siyasetteki gevşemenin maliyeti ağır olacaktır. Kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir. 20 yıllık partide kendini dışlanmış hissedenler olabilir. Görevimiz bu kardeşlerimizi tespit edip davaya kazandırmaktır.