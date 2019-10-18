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Erdoğan'dan Trump'a cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a cevap vererek "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" dedi.
Erdoğan'dan Trump'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter üzerinden "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadeleriyle cevap verdi. Trump, Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazmıştı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki açıklamasına yanıt verdi.  Erdoğan Trump'ın "Milyonlarca hayat kurtulacak" sözlerine "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadeleriyle cevap verdi.

Erdoğan şunları ifade etti: 

"Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." 

 

 

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