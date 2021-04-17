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Erdoğan'dan 'Turgut Özal' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan'dan 'Turgut Özal' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır. ‘Büyük Türkiye’ hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır. Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal’a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum”.

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