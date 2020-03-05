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Erdoğan'dan yeni atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Erdoğan'dan yeni atama kararları

Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete atandı.

YÖK'E DE ATAMA

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne Özgür Volkan Ağar, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne ise İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak getirildi.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar yeniden seçildi.

BAZI MÜDÜRLER GÖREVDEN ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören, Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Ulusoy ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer ile Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü Atilla Kaya görevlerinden alındı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğüne Turgay Çolak, 7. Bölge Müdürlüğüne Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Murat Gönenli, 8. Bölge Müdürlüğüne 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğüne ise Sezgin Küçükbekir'in atamaları yapıldı.

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