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Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobil ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Türkiye emin adımlarla 2023 hedeflerine yürüyecektir. 57 bilim adamımız TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldü. Bu yıl merhum Fuat Sezgin hocamızın adına 5 ödül sahibini bulacak. Çok çarpıcı çalışmalar dikkat çekiyor.

Ödül alan bütün akademisyenlerimizin çok çarpıcı çalışmaları olduğunu görüyoruz. TÜBİTAK 56 yıldır ülkemizin kalkınmasını destekleyecek adımlar atıyor. Bilim insanlarımıza bu sene 1,8 milyar lira destek verdik.

Üretimimizi yüksek katma değerli ürünlere yöneltmek zorundayız. Ülkemizi dünyadaki tüm bilim insanları için çekim merkezi haline getirmek istiyoruz.

Bilgi ve teknoloji üretmeyen ülkelerin geleceğin dünyasında yeri yoktur. Geçtiğimiz Cuma günü Gebze’de iki tarihi anı birlikte yaşadık.

Bilişim Vadisi’nin açılışını gerçekleştirdik. Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız. Bu teknolojileri üreten dünyaya yayan bir ülke haline gelmekte kararlıyız.

Marmaray bağlantısını yaparak İzmir’deki teknoloji üssüyle bağlantısı sağlayarak Bilişim Vadisi’nin cazibesini artırmak istiyoruz.

Geliştirilen otomobillerin ilk gösterimini de burada yaptık. Umut verici gurur verici bir çalışmanın yapıldığını gördük.

2022’de inşallah seri üretime de geçilecektir. Gemlik’te 1 milyon metrekarelik alanı TOGG’a tahsis ettik. Projenin her aşamasını takip ediyor çıkan her sorunu çözüyoruz.

Bu proje ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. Milletimiz de Türkiye’nin otomobiline sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere siparişleri de almaya başladık. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler.

Başaramazsınız diyenlere inat başardık asalak ve hastalıklı zihniyete teslim olmadık olmayacağız. Son 17 yıldır yaptıklarımızı “yapamazsanız başaramazsınız” diyen şeamet tellallarına karşı yaptık. Türkiye’nin otomobili projesinde emek veren herkese teşekkür ediyorum.

Bozdoğan füzesi ilk atış testini başarıyla tamamladı. SOM füzeleri eklenen yeni yeteneklerini başarılı test atışlarıyla kanıtladı. Hassas güdüm kitinin TSK’ya teslimi gerçekleşti.

Kaşif, Atlas, SG Konum gibi ürünler savunma sanayi firmaları tarafından kullanılmaya başlandı.

Kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran bilimsel araştırma kampı kuruldu. Nihai hedefimiz Antartika anlaşmaları çerçevesinde gözlemci ülke olmaktan çıkıp kıtanın geleceği hakkında söz sahibi ülkeler arasına girmektir.

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