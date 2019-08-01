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Erdoğan'ın Bahçeli'nin evine gitme sebebi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret etmesinin nedeni belli oldu. Erdoğan'ın Bahçeli'nin evini merak ettiği, kahve daveti üzerine de ziyaretin kararlaştırıldığı ifade edildi.
Erdoğan'ın Bahçeli'nin evine gitme sebebi belli oldu

AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret etmesinin nedeni belli oldu. 

Erdoğan'ın, Bahçeli'yi Ankara Çayyolu'ndaki "Devlet Bey Konağı"ndaki evinde ziyaret etmesi Başkent kulislerinde "sürpriz ziyaret" yorumlarına neden olmuştu. 

Erdoğan eve, sivil plakalı bir makam otomobili ve 4 araçlık kısa konvoyla gitmişti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürmüştü.

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Bir ilk olma özelliğini taşıyan bu ziyaretin nedeni konusunda dikkat çeken bir bilgi geldi. 

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin Bahçeli'nin evinde gerçekleşmesi dikkat çekmişti. Çünkü iki lider arasındaki görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde gerçekleşirdi. Bahçeli, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatını taşımasından ötürü Külliye'ye giderdi. Dün bir ilk gerçekleşti ve Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. 

EVİNİZ ÇOK GÜZELMİŞ MERAK ETTİM

Habertürk’ten Saliha Çolak, görüşmenin perde arkası konusunda şunları aktardı:

"Görüşmenin öncesinde süreç şöyle gerçekleştirildi. Bahçeli, evinin önünde şalvarlı kasketli bir fotoğraf paylaşmış, fotoğraf sosyal medyada çok tartışılmıştı. Bu fotoğraf üzerine Erdoğan, Bahçeli’ye bir sohbet sırasında, evini merak ettiğini söyleyince ‘Bir kahve içeriz’ diye görüşme kararlaştırıldı."

İşte Bahçeli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve büyük ilgi gören o fotoğrafı:

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