  • BIST 1.094
  • Altın 461,780
  • Dolar 7,4664
  • Euro 8,8119
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptıran belediye başkanı, pozitif çıktı

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Belediye Başkanı AK Parti'li Özkan Altun'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı belediye başkanları toplantısı için yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. 
Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptıran belediye başkanı, pozitif çıktı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, geçen 20 Ağustos'ta Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısı öncesi koronavirüs testi yaptırdı. Altun, toplantıya birkaç saat kala Ankara'da konakladığı otelde test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. Başkan Altun, ATO Congresium'da yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı toplantıya katılmadan kendisine tahsis edilen özel araçla Kayseri'ye döndü. Altun, evde ilaç tedavisiyle hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

'MECBURİ TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKTI'

Görevine dönen Başkan Altun, Ankara'da belediye başkanları toplantısı için yaptırdığı mecburi test ile hastalığı öğrendiğini söyledi. Altun, "Ankara'ya bir programa gittiğimde mecburen vermiş olduğumuz testlerin birinde sonuç pozitif çıktı. İnsan ilk duyduğu an belki demoralize oluyor; ama bu hastalığın en büyük ilacı moral. Beni arayan insanlar çok moral verdi. Testim pozitif çıkınca tomografi çekildi. Ciğerlerimde virüs görüldü. Evimde karantinada durduk. Her geçen gün hastalıkla ilgili bir şeyler olmasını bekledik. Şükürler olsun ki çok fazla bir semptom gözlenmedi. Koku ve tat alma duyularımızı kaybettik. Geçen zaman içinde de koku ve tat duyularımız çok fazla gelmedi. Öksürük, ateş gibi bilindik bulgular olmadı. Vatandaşlarımız bilsinler ki virüse kapıldığınız zaman sadece siz etkilenmiyorsunuz, yakınlarınız da çok etkileniyor. Virüs testiniz pozitif çıktığında aklınıza yakınlarınız geliyor. Sizin evde yaşadıklarınız kadar dışarıdaki yakınlarınız için de zor bir süreç başlıyor. Bu hassasiyetle kurallara uymalıyız" diye konuştu.

'HASTALIĞA YAKALANANLAR MORALLERİNİ BOZMASIN'

Hastalığın nereden bulaştığını anlamadığını ifade eden Altun, hastalığa yakalananların moralini yüksek tutması gerektiğini kaydetti. Altun, "Bu virüs herkese bulaşabiliyor. Hastalığın bulaşmamasını istiyorsak kesinlikle kurallara uymalıyız. Özellikle toplu organizasyonlardan uzak duralım. 15-20 gün insanların evden çıkmamalarını öneriyorum. Mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmasın. Rabbim herkesi muhafaza etsin. Muhafaza ederken de bizim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Çok şükür hafif semptomlarla bu hastalığı atlattım. 14 gün uygulanan karantina sürecine riayet ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda rüşvet skandalı08 Eylül 2020 Salı 12:46
  • BM'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk açıklama08 Eylül 2020 Salı 12:46
  • TBMM'de koronavirüsten ilk ölüm08 Eylül 2020 Salı 12:00
  • Beylikdüzü'nde trafik kazası sonrası kavgaya biber gazlı müdahale08 Eylül 2020 Salı 11:51
  • Emine Erdoğan'dan 'Dünya Okuma Yazma Günü' paylaşımı08 Eylül 2020 Salı 11:51
  • DEAŞ'a kazandırdığı kişileri savaşa gönderdi, çocuklarını uzak tuttu08 Eylül 2020 Salı 11:47
  • Otomobil tutkusu, 1 çocuk annesini taksi şoförü yaptı08 Eylül 2020 Salı 11:46
  • Erdoğan'ın katıldığı toplantı için test yaptıran belediye başkanı, pozitif çıktı08 Eylül 2020 Salı 11:45
  • Amerika'dan sonra Akdeniz için korkutan uyarı08 Eylül 2020 Salı 11:44
  • Filipinli anne ve çocukları İstanbul'da bulundu08 Eylül 2020 Salı 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti