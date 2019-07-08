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Erdoğan'ın sözleri sonrası Rusya'dan dikkat çeken S-400 çıkışı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftasonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde S-400'lerin teslimatının da masaya yatırıldığı ifade edildi.
Erdoğan'ın sözleri sonrası Rusya'dan dikkat çeken S-400 çıkışı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Putin ve Erdoğan'ın 6 Temmuz'daki telefon görüşmesinde S-400 anlaşmasını da ele alıp almadıkları soruldu. Peskov soru karşısında, "Tabii ki bundan bahsettiler. Söz konusu anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" dedi.

Kremlin Sözcüsü, söz konusu anlaşmanın tam olarak hangi aşamada olduğu sorulunca ise "Olması gereken aşamada. Daha ayrıntılı bilgi vermem mümkün değil" yanıtını verdi.

ERDOĞAN: MUTABIK KALDIĞIMIZ TARİHLER VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Şu anda S-400'ün yolculuk hazırlığı devam ediyor, tarih için ısrar etmeyin. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarihler var. Yükleme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim planları ve nereye konuşlanacağını Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor. Önümüze getirecekler ve gelen S 400'ler burada konuşlanacak. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun" demişti.

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