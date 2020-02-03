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Erdopan'dan önemli açıklamalar: F-16'lar bölgeyi bombalıyor

Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde açıklama yaptı. Erdoğan İdlib'de 4 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili, "Saldırılarla kararlılığımızı sınayanlar hata yapıyor. Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız" diye konuştu
Erdopan'dan önemli açıklamalar: F-16'lar bölgeyi bombalıyor

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde açıklama yaptı. İdlib'de 4 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından ilk açıklamasını yapan Erdoğan, bölgede harekat başlatıldığını ve 30 ila 35 civarında rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

F-16'LAR BÖLGEYİ VURUYOR

Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Saldırının cevabını misliyle verdik, vermeye devam edeceğiz. Şu an F-16'lar bölgeyi vuruyor. 

Saldırılarla kararlılığımızı sınayanlar hata yapıyor. Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

ÖLDÜRÜLEN REJİM ASKERİ SAYISI!

40'a yakın hedefe harekat devam ediyor. Karşı taraftan 30 ila 35 civarında Suriyeli etkisiz hale getirilmiş vaziyette. 

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanımıza Ankara'da kalması talimatı verdim.

Rus yetkililere "önümüzü kesmeyin" mesajı verildi. 

ABD'NİN İŞGAL PLANI

80 sayfalık bir plan. Planda İslam dünyasının İsrail'i devlet olarak tanıması var... Böyle saçmalık olur mu? Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkinin düzelmesi için çalışılması. Bunun cevabını da zaten her ne kadar sürpriz olsa da Arap Ligi güzel bir cevap verdi. Bu ferasetlerinin devamını dileriz. 

Netanyahu'nun Trump'la yan yana yapmış olduğu basın toplantısı gerçekten manidardır. 

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