Ereğli'de 4 çocuk babasından 2 gündür haber alınamıyor

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyünde, dün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Necati Selçuk Gün (33) için arama çalışması başlatıldı.

Ereğli’ye bağlı Gebe köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Necati Selçuk Gün, dün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Gün’ün aracı dün Yaraşlı Yörük köyünde bulundu. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama yaptı. Havanın kararmasıyla aramalar sona ererken, bugün AFAD ve eğitimli köpeklerle tekrar arama yapıldı. Köylülerin de yardımıyla yapılan çalışmada, Gün'e ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen aramaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

Gebe Köyü Muhtarı Adnan Alar, aramaların devam ettiğini belirterek, "Dünden beri haber alınamayan Necati Selçuk Gün'ün aracının bulunduğu ancak kendisinin olmadığını öğrendik. Dün saat 10.30 gibi Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdik. Arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Çalışmalar devam ediyor. Necati Selçuk Gün, günü birlik inşaat işlerinde çalışan arkadaşımız. İnşallah sağ salim bulunur diye temenni ediyorum." dedi.