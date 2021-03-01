Ereğlili Recep Morcu üretiyor kavun ağacı: Egzotik ağaç kavunu fidanı ve meyvesi, tadı, faydaları

Zonguldak Ereğlili emekli Recep Morcu, geçirdiği bir rahatsızlık sonrası stres atmak için başladığı fidan yetiştiriciliğinde işi egzotik ağaç kavunu üretmeye kadar ilerletti. İşte kavun ağacı yani egzotik ağaç kavunu fidanı ve meyvesi, tadı, faydaları...

Zonguldak Ereğlili Recep Morcu adlı vatandaş, geçirdiği bir rahatsızlık sonrası şifayı fidan yetiştiriciliğinde buldu.

Stresten kurtulmak için önce tarım kursuna ardından ilgili fuarlara katılan Recep Morcu, daha sonra hobi olarak başladığı fidan yetiştiriciliğinde bugün adını yurt dışına kadar duyurmuş durumda.

Zonguldak Ereğlili Recep Morcu, 2008’de evinin bahçesine kurduğu serada narenciye ve tropikal meyve fidanları üretiyor. Morcu’nun en dikkat çeken başarısı ise, egzotik ağaç kavunu fidanları. Ereğlili vatandaşın egzotik ağaç kavunu fidanları büyüyüp meyve vermeye de başladı. Bir diğer adı kavun ağacı olan bitki Türkiye’de belki de bir ilk.

İşte egzotik ağaç kavunu fidanı ve meyvesi, tadı, faydaları...

HASTALIKLA FİDAN ÜRETİCİLİĞİNİ KEŞFETTİ

Recep Morcu ile fidan yetiştirme merakının nereden geldiğini ve egzotik ağaç kavununu; diğer adıyla kavun ağacını konuştuk.

Özel sektörden emekli olduktan sonra, 2002 yılında bir hastalığa yakalandığını, doktorların stresten uzak durması gerektiğini söylemesi üzerine, bunun en kolay yolunun doğa ve tabiatta olduğunu keşfettiğini anlatan Recep Morcu, şöyle konuştu:

“2006’da Zonguldak Tarım Müdürü Yaşar Erdoğan Bey’le tanıştım. Onun açtığı organik tarım kursuna katıldım. 300 kişi içinde ilk 20’ye girdim. Azmettim Türkiye’nin dört bir yanında tarım fuarlarını gezdim, konferanslara katıldım, değişik bilgiler edindim. Tabiatta en güzel uğraş fidanla uğraşmaktı, bunu gördüm. Strese çok iyi geliyor bir kere ve üretmek çok zevkli bir meşgale.”

GÖRDÜĞÜMÜ ÜRETMEK İSTEDİM

İlkokul mezunu olup, kendini bu alanda hayli geliştiren Recep Morcu şöyle devam etti:

“Zengin parayı gördükçe daha fazlasını ister derler ya, ben de tabiatta gördüğüm fidanların tamamını kendim üretmek istedim, her birinden edinmek istedim. 2008’den sonra, evimin bahçesine sera kordum. Burada ilk kivi fidanı üretmeye başladım. Daha sonra narenciye fidanı ürettim. Ardından tropikal meyvelere yöneldim. Bu bitkileri Türkiye’de bulmak çok zor. Çoğunun fidesini yurt dışından getirttim. Büyüttüm, yeni fideler ürettim. Bugün seramda çeşit çeşit aşılı meyve fidanları üretiyorum. ”

EGZOTİK AĞAÇ KAVUNU / KAVUN AĞACI

Egzotik ağaç kavunun da bunlardan biri olduğunu ifade eden Recep Morcu, şu bilgileri verdi:

“Egzotik ağaç kavunu turunçgiller ailesinden bir bitki. Eksi 7 dereceye kadar dayanıyor. Egzotik ağaç kavunu fidanı 3 yaşından itibaren meyve vermeye başlıyor.

İlk meyveye durduğunda 20’ye yakın ürün veriyor. Her bir meyvesi 1.5 ila 4.5 kilo arasında değişiyor. Turunçgillerle beraber çiçek açıyor, hasat dönemi Ocak, Şubat’ta başlıyor.

Tadı greyfurt, limon, portakal karışımı bir tat. Reçeli de yapılıyor. Nitekim tarihi Osmanlı dönemine kadar dayanıyor.

O dönem reçeli yapılıp, misafirlere ikram edilirmiş. Yaprağı baş ve diş ağrılarına karşı iyi gelirken, kabuğu ise güveye karşı koruyuculuk sağlıyor.”

DERDİM ÜRETİM VE PAYLAŞIM

Tüm bu aşılı fidanların üretimini hobi olarak yaptığını, sosyal medyadan paylaştığını belirten Morcu, Türkiye’nin dört bir tarafının yanı sıra yurt dışından da aşılı fidan ve meyve talebinde bulunanlar olduğunu kaydetti.

Morcu “Elimden geldiğince isteyenlere bu aşılı fidanlardan ulaştırmaya çalışıyorum. Derdim üretim. Tüm bu bitkiler istenirse ülkemizde de üretilebilir. Hem tüketilir hem ticareti yapılabilir” diye ekledi.

Fatih Akkaya / İlksayfa Gazetesi



