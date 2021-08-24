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Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Gabar Dağı'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde düzenlenen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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