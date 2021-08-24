  • BIST 1.467,910
  • Altın 487,75
  • Dolar 8,4100
  • Euro 9,8550
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Gabar Dağı'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde düzenlenen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak eski Belediye Başkanı Kadirhan tutuklandı24 Ağustos 2021 Salı 14:55
  • Mardin'de tam 10 mahalle karantinaya alındı24 Ağustos 2021 Salı 14:15
  • Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi24 Ağustos 2021 Salı 14:00
  • Kamyonet kasasından düşen genç, yaşama tutunamadı 24 Ağustos 2021 Salı 13:48
  • Türkiye'nin kuzeydoğusu için sağanak uyarısı24 Ağustos 2021 Salı 13:44
  • Manavgat yangınında ölü sayısı 8'e çıktı24 Ağustos 2021 Salı 13:37
  • Almanya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 92 bini geçti24 Ağustos 2021 Salı 13:32
  • Sele kapılan amatör futbolcudan hâlâ haber yok 24 Ağustos 2021 Salı 13:17
  • OGM: Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi24 Ağustos 2021 Salı 13:16
  • Giresun'da afetin izleri silindi24 Ağustos 2021 Salı 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti