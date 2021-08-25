Eren-13 operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda, iki bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.