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'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelin katılımıyla "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.
'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkın desteğiyle kararlı şekilde başarıyla devam ediyor. 

Bu kapsamda, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 135 operasyonel tim, 2 bin 65 personel görev alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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