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Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, Tunceli'de "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı.

Operasyona, Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel katılıyor.

Öte yandan, Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar 3 terörist etkisiz hale getirildi, 41 iş birlikçi yakalandı, 168 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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