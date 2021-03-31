  • BIST 1.394
  • Altın 451,231
  • Dolar 8,3230
  • Euro 9,7680
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
SON DAKİKAKırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı
»

'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda' teröristlerce kullanılan 2 mağara imha edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında kentin kırsalında operasyon düzenledi.
'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda' teröristlerce kullanılan 2 mağara imha edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında kentin kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 mağara, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Mağaralarda özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla kırsalda arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizli'de bahçedeki köpekleri bıçakladılar31 Mart 2021 Çarşamba 13:36
  • Adana'da günlerdir kayıp olarak aranan Şahap Örcün'ün cesedi, baraj gölünde bulundu31 Mart 2021 Çarşamba 13:35
  • 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda' teröristlerce kullanılan 2 mağara imha edildi31 Mart 2021 Çarşamba 13:34
  • Adana Valiliği açıkladı: O terörist yakalandı31 Mart 2021 Çarşamba 13:17
  • Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Hindistan'da, ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği öngörüldü31 Mart 2021 Çarşamba 13:10
  • Almanya’da son 24 saatte 249 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti31 Mart 2021 Çarşamba 13:10
  • Özbekistan Hava Yolları Fergana-İstanbul seferlerini başlattı31 Mart 2021 Çarşamba 13:09
  • İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi31 Mart 2021 Çarşamba 13:09
  • Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonunun operasyonları 7. yılına girerken ülkede değişen bir şey yok31 Mart 2021 Çarşamba 13:08
  • Filistinli uzmanlar 15 yıl sonra yapılacak seçimlerin ertelenmesini öngörmüyor31 Mart 2021 Çarşamba 13:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti