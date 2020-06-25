Eren Bülbül unutulmadı: #iykivarsınEren
Jandarmayı teröristleri gördüğü eve korkusuzca götüren Eren, hainler ile çıkan çatışmada kurşunların hedefi olarak şehit oldu. Bülbül'ü korumak için kendisini siper eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehadete yürüdü. Eren'in şehadet haberi tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, sosyal medyadaki paylaşımı ise üzüntüyü bir kat daha artırdı.
PKK'nın Karadeniz yapılanması güvenlik güçleri tarafından her taşın altında aranırken, 11 Ağustos 2017'de 15 yaşındaki Eren Bülbül hainlerin sığındığı evi tespit etti. Eren, hiç düşünmeden jandarmaya haber verdi.
25 Haziran 2020 Perşembe 14:47
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