Jandarmayı teröristleri gördüğü eve korkusuzca götüren Eren, hainler ile çıkan çatışmada kurşunların hedefi olarak şehit oldu. Bülbül'ü korumak için kendisini siper eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehadete yürüdü. Eren'in şehadet haberi tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, sosyal medyadaki paylaşımı ise üzüntüyü bir kat daha artırdı.