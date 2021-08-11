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Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 4. yılında anılıyor

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, oğlunun mezarını ziyaret etti.
Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 4. yılında anılıyor

Sabahın ilk ışıklarında oğlunun eşyalarının bulunduğu dolabı açan 68 yaşındaki anne Hatice Gedik, evladının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Gedik, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Gedik, "Acılar unutulmuyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlumdan sonra, 11 ay önce de eşimi kaybettim, tek kaldım. Eren Bülbül'ü korumak için 41 yaşında 41 kurşun yedi, doğum gününde toprağa girdi. Kahramandı benim oğlum, hiç ev yüzü görmedi, ömrü dağlarda taşlarda geçti. Bugün de ölüm yıl dönümü, söyleyecek bir şey bulamıyorum, acım çok büyük. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra oğlunun kabrini ziyaret eden Hatice Gedik, burada dua etti, gözyaşı döktü.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in mezarı, şehadetinin 4. yılında akrabaları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

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