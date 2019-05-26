  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla veda etti.
Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok, yayımladığı mesajla veda etti.

Eren, sosyal medya hesabından paylaştığı ve attığı gollerin yer aldığı bir videonun da bulunduğu mesajında, "Şampiyon Galatasaray'ımızı, tüm takımımızı (+Mert Çetin) ve cefakar taraftarlarımızı tüm içtenliğimle kutlarım. Galatasaray ailesinin bir ferdi olmak gurur vericiydi. Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının desteğini her zaman hissettiğinin altını çizen Eren, şu görüşlerini aktardı:

"Öncelikle gece gündüz tesisin kapısında bekleyen güvenlik görevlilerimize, şoförlerimize, odalarımızı temizleyen temizlik ekibine, aşçılara ve garsonlarımıza, malzemecilere, sahalarımızla ilgilenenlere, tesiste her işimize koşan Taşkın ağabeyime, Ahmet ağabeyime, Ali ağabeyime ve Tuğçe'ye, fizyoterapistlere, masörlere, doktorlarımıza, teknik ekibe, son 5 ayı birlikte geçirdiğim 21 Yaş Altı Takımın'a ve Sertaç hoca, Ceyhun hoca, Hakan hoca, Aysel hoca ve Erdem hocaya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Eğer unuttuklarım olduysa affola. Ben Galatasaray'ın bir santrforu olarak formanın ağırlığının, armanın öneminin farkında olduğum ve bu sorumlulukla yaşadığım için her idman, her maç ve her gün tüm varlığımla ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım ve yaptım. Sevgili taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Bana bu muhteşem 3 yılı yaşattığınız icin teşekkür ederim. Hakkım varsa da helal olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobilin çarptığı köpeğini kalp masajı ile hayata döndürdü26 Mayıs 2019 Pazar 10:08
  • Sümela Manastırı ziyarete açıldı26 Mayıs 2019 Pazar 10:07
  • Diyanet açıkladı: Orucu bozan haller nelerdir?25 Mayıs 2019 Cumartesi 07:00
  • İhtiyarın duası25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:10
  • Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Şeytan ile konuşması25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:08
  • Ankapark indirim yaptı25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:06
  • Necip Fazıl Kısakürek25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:05
  • Kedi Tombi'ye hüzünlü veda24 Mayıs 2019 Cuma 22:00
  • İşaret dili hem işini hem hayatını değiştirdi24 Mayıs 2019 Cuma 21:30
  • THK'de duygulandıran buluşma24 Mayıs 2019 Cuma 20:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti