Eren Kış-1 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist, 2 çobanın öldürülmesinin faili çıktı

Eren Kış-1 Operasyonuyla Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 9 Temmuz 2019'da Şırnak'ta yaylada öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019'da Beribira bölgesindeki saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da başlatılan Eren Kış-1 Operasyonuyla Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler, PKK'nın silah, teçhizat ve yaşam malzemelerini sakladığı Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki 85 mağara, sığınak ve depoyu imha etti.

Tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda bir havan, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 el yapımı patlayıcı, 3 M-16 piyade tüfeği, 8 el bombası, 5 kilogram patlayıcı madde, 103 roketatar sevk fişeği, 2 araç telsizi, 5 el telsizi, çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği ve katıldıkları eylemler de tespit edildi. Teröristlerden birinin 9 Temmuz 2019'da Şırnak'ta yaylada öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019'da Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.