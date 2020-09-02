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Ergani Barajı sulama sistemi inşaatının bu yıl bitirilmesi hedefleniyor

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Ergani Barajı sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Şebeke hatlarında kalan boruların döşenip işin 2020 yılı içinde bitirilmesi hedeflenmektedir." dedi.
Ergani Barajı sulama sistemi inşaatının bu yıl bitirilmesi hedefleniyor

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamada, Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı bildirildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ergani Ovası'nda bulunan ve 18 bin 660 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Ergani Barajı sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti. Yıldız, "İş kapsamında toplam boru hattı uzunluğu 57 bin metre olan ve 110-1400 milimetre çapındaki borular ile yapılan iletim hatlarında bugüne kadar 13 bin 400 metre CTP boru, 42 bin 600 metre HDPE boru döşenmiştir. Şebeke hatlarında kalan boruların döşenip işin 2020 yılı içinde bitirilmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ergani Ovası'ndaki 18 bin 660 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistemle sulama yapılacağını vurgulayan Yıldız, "Sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte dekar başına 700 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 13 milyon 62 bin lira katkı ve 2 bin 450 kişiye de istihdam imkanı sağlanması hedefleniyor." bilgisini verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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