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Ergenekon davasında karar

Ergenekon davasında, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi.
Ergenekon davasında karar

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında karar verildi.

Ergenekon davasında, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi.

Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.  Tutuklu sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

 

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