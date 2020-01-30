Ergenekon davasının gizli tanığı ölü bulundu

Ergenekon Davası’nın “Anadolu” isimli gizli tanığı Doç. Dr. Ümit Sayın Kadıköy’deki evinde ölü bulundu.

Ergenekon Davası'nın gizli tanıklarından olan Doç. Dr. Ümit Sayın (59) Kadıköy'deki Merdivenköy Mahallesi'nde yaşıyordu. Farmakolog olarak çalıştığı öğrenilen Ümit Sayın, koruma polisi tarafından 28 Ocak Günü 15.00 sıralarında evine bırakıldı.

Bir gün sonra Ümit Sayın'ı arayan koruma polisi ulaşamayınca durumu polise bildirdi. 29 Ocak Günü 22.30 sıralarında adrese giderek çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri Ümit Sayın'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Hayatını kaybettiği anlaşılan Sayın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında adreste bulunan bazı kimyasal maddelere de incelenmek üzere el konuldu. Sayın'ın ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi.

SANIKKEN GİZLİ TANIK OLMUŞTU

Doç. Dr. Ümit Sayın Ergenekon Davası kapsamında 26 Şubat 2008’de tutuklanmıştı. Dava sürecinde “Anadolu” ismiyle gizli tanıklık yapan Sayın 29 Ocak 2010’da tahliye edilmişti.