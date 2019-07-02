Ergenekon kumpasının başladığı ev

Ergenekon soruşturması 12 Haziran 2007 tarihinde İstanbul Ümraniye’de bir gecekonduda 27 el bombasının ele geçirilmesiyle başladı.

Bombaların sahibi emekli Astsubay Oktay Yıldırım, Türk Ortodoks Kilisesi sözcüsü Sevgi Erenerol, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler Kömürcü, Sedat Peker, Taner Ünal, Fuat Turgut, Sami Hoştan ve birçok kişi gözaltına alındı.

1. İDDİANAME

İlk iddianame 25 Temmuz 2008 tarihinde kabul edildi. Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk, Sedat Peker, Sami Hoştan ile bazı emekli askerler ve İşçi Partisi (İP) yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 46’sı tutuklu 86 sanık hakkındaki iddianame 2 bin 455 sayfaydı.

İlk duruşma Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde 20 Ekim 2008 tarihinde yapıldı.

2. İDDİANAME

Yargılama sürerken genişleyen soruşturma için 1909 sayfalık ikinci iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 25 Mart 2009 tarihinde kabul edildi.

İddianamede emekli orgeneraller Şener Eruygur, Hurşit Tolon, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, gazeteciler Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı CHP Milletvekili Sinan Aygün, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, sanık olarak yer aldı. 19’u tutuklu, 36’sı tutuksuz ve firardaki Turan Çömez hakkında dava açıldı.

3. İDDİANAME

37’si tutuklu 52 sanık hakkında hazırlanan 3’üncü Ergenekon iddianamesi de 5 Ağustos 2009 tarihinde kabul edildi. Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin ve yazar Yalçın Küçük sanıkları arasındaydı.

Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ iddianamesi 20 Ekim 2011’de kabul edildi. Planın emekli Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı öne sürüldü.

ORG. İLKER BAŞBUĞ TUTUKLANDI

İnternet Andıcı’na ilişkin 22 sanıklı iddianameyi ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ davasıyla birleştiren mahkeme, belgelerde adı geçen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. Başbuğ, 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklandı.

27 Nisan 2012 tarihinde ilk iki Ergenekon davası birleşti. İlerleyen dönemde, Ergenekon ana davasıyla 23 iddianame birleştirildi.

Tutuklu iş insanı Kuddusi Okkır hastalığının son evresindeki sağlık sorunları nedeniyle tahliyesinden sonra, tutuksuz sanık İlhan Selçuk, tutuksuz sanıklarından Engin Aydın ve Murat Özkan da yine savunmalarını yapamadan yaşamlarını kaybetti.

‘Gizli tanılık’ uygulaması ilk kez bu davayla başladı. Davada 31’i gizli tanık olmak üzere 160 tanığın beyanı alındı.

CEZA YAĞDI

Özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Ağustos 2013 tarihinde eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’u müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ağırlaştırılmış müebbet, emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ü iki kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar da çeşitli oranlarda hapis cezasına mahkûm etti.

Bazı sanıklar gerekçeli kararın yazılmasının 7 ay sürmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM sanıkların haklarının ihlal edildiğine hükmedince bazı tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Temyiz duruşmaları 6 Ekim 2015’te başladı. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016’da, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanması gerektiği yönündeki itirazı haklı buldu.

VARLIĞI İSPAT EDİLEMEDİ

Düşme, ayırma ve beraat kararlarının ardından mahkeme heyetince dava, 229 sanık üzerinden görülmeye başlanmış ve 11 Eylül 2018’deki duruşmada verilen birleştirme kararlarıyla sanık sayısı 235’e çıkmıştı. 30 Kasım 2018 tarihinde mütalaasını açıklayan savcılık, ‘Ergenekon silahlı terör örgütünün varlığının, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle bu dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen ‘Ergenekon’ adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir” denilmişti.

SAVCI VE HÂKİMLERİNE FETÖ DAVASI

‘Ergenekon’ soruşturmasını yürüten ve meslekten ihraç edilen savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olarak aranıyor. Bir dönem soruşturmaya bakan firari sanık Cihan Kansız hakkında da FETÖ üyeliğinden dava açıldı.

Dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dosyaya bakan hâkimler Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Sedat Sami Haşıloğlu hakkında FETÖ üyeliği suçundan dava açıldı. Özese ve Çalmuk tutuklu bulunurken, Haşıloğlu hâlâ aranıyor.

Davaya duruşma savcısı olarak giren Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın da FETÖ davaları kapsamında tutuklu bulunuyor.

Hürriyet