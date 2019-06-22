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Ergin Ataman'ın ilk açıklaması

Şampiyonluğa sevinmeyen ve maç boyunca yerinden kalkmayan Ergin Ataman, "keyfim yok" demekle yetindi.
Ergin Ataman'ın ilk açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın, şampiyon olmasına rağmen sergilediği durgun görüntüsü geceye damga vurmuştu.

Maç sonunda tüm röportajları reddeden ve konuşmaktan geri duran Ataman'ın istifa edebileceği bile iddia edildi.

Anadolu Efes kaynakları, Ergin Ataman’ın durumu ile ilgili olumsuz bir gelişme ya da iddia olmadığını söyledi.


ÖZİLHAN'LA SARILDI

Anadolu Efes Kulübü'nün patronu Tuncay Özilhan'ın soyunma odasının orada Ataman sarılıp şampiyonluğu kutladığı görüldü. Maçın ardından ise hep birlikte eğlenmek üzere salondan ayrıldı Anadolu Efes tarafı.

"KEYFİM YOK"

Ergin Ataman'ın tek sözü ise maç sonunda foto muhabirimiz Süleyman Arat'ın, "Hocam keyfiniz yok gibi gözüküyor, doğru mu" sorusuna karşı verdiği "Evet" yanıtı oldu.

Ataman'ın TBF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe taraftarları konusunda verdiği kararı protesto ettiği şeklinde iddialar var. Öte yandan Ataman'ın maç öncesi UltrAslan ve Galatasaray konusunda verdiği demeçle yönetimin arasının açıldığı yönünde söylentiler ön plana çıktı.

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