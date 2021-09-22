  • BIST 1.393,280
  • Altın 494,33
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanan maçta konuk ekip forması giyen Erhan Çelenk, örnek bir davranışa imza attı.
Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı

Altay forması giyen Erhan Çelenk, Rizespor maçında rakip takım taraftarlarından bile alkış alacak bir centilmenlik hareketine imza attı. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşan Altay'da Erhan Çelenk, sol kanattan topu önüne aldığı sırada Rizespor'un sol beki Fabricio, arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Topu alan ve rakip ceza alanına yönelen Erhan, gol pozisyonu olarak değerlendirilebilecek pozisyona gelmişken oyuna devam etmeyip topu taca gönderdi. Sakatlanan Fabricio oyuna devam edemedi ve 14. dakikada yerini Selim Ay'a bıraktı.

RİZE TRİBÜNLERİ: HELAL OLSUN SANA

Erhan Çelenk'in bu hareketi, Rizespor tribünlerinden büyük destek gördü. Taraftarlar, Erhan Çelenk için 'Helal olsun sana' şeklinde tezahürat yaptı. Rizespor kaptanı Gökhan Gönül de Erhan Çelenk'e sarılarak rakibine teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı21 Eylül 2021 Salı 14:49
  • Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımla çalışmalara başladı21 Eylül 2021 Salı 14:16
  • Dünya 3'üncüsü Miraç, Bayraklı'nın gururu oldu21 Eylül 2021 Salı 11:52
  • Badmintonun ikizleri ay yıldızlı formayla Avrupa'da raket sallayacak21 Eylül 2021 Salı 11:47
  • Trabzonspor'da Dorukhan şanssızlığı21 Eylül 2021 Salı 11:07
  • Trabzonspor’da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor21 Eylül 2021 Salı 10:56
  • Yukatel Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı21 Eylül 2021 Salı 10:38
  • A Milli Futbol Takımı'nın 46. teknik direktörü Stefan Kuntz21 Eylül 2021 Salı 09:28
  • Galatasaray, Kayseri deplasmanında21 Eylül 2021 Salı 09:19
  • Yukatel Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı20 Eylül 2021 Pazartesi 18:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti