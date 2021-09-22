Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanan maçta konuk ekip forması giyen Erhan Çelenk, örnek bir davranışa imza attı.

Altay forması giyen Erhan Çelenk, Rizespor maçında rakip takım taraftarlarından bile alkış alacak bir centilmenlik hareketine imza attı. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşan Altay'da Erhan Çelenk, sol kanattan topu önüne aldığı sırada Rizespor'un sol beki Fabricio, arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Topu alan ve rakip ceza alanına yönelen Erhan, gol pozisyonu olarak değerlendirilebilecek pozisyona gelmişken oyuna devam etmeyip topu taca gönderdi. Sakatlanan Fabricio oyuna devam edemedi ve 14. dakikada yerini Selim Ay'a bıraktı.

RİZE TRİBÜNLERİ: HELAL OLSUN SANA

Erhan Çelenk'in bu hareketi, Rizespor tribünlerinden büyük destek gördü. Taraftarlar, Erhan Çelenk için 'Helal olsun sana' şeklinde tezahürat yaptı. Rizespor kaptanı Gökhan Gönül de Erhan Çelenk'e sarılarak rakibine teşekkür etti.