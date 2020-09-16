Erkek arkadaşının balkondan sarkıttığı genç kızı özel harekatçılar kurtardı

Adana'da, Z.Z.Y. (29), kız arkadaşı S.T.'yi (25) darbettikten sonra 9'uncu kattaki evinin balkonundan sarkıttı. Özel harekat polisleri, kapısını koçbaşıyla kırarak girdikleri evde Z.Z.Y.'yi etkisiz hale getirerek, genç kızı kurtardı. Polisin operasyon anl

Olay, saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın 9’uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşı S.T. ile bir süredir sorun yaşadığı öğrenilen Z.Z.Y., genç kızın evine gitti. Çiftin sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Z.Z.Y., kız arkadaşını darbetti. Ardından da S.T.’yi balkona çıkararak, korkuluklardan sarkıttı.

Sesleri duyan ve genç kızın balkondan sarkıtıldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Z.Z.Y., gelen polis ekiplerinin uyarısına rağmen kız arkadaşı S.T.’yi bırakmadı. Özel harekat polislerinden yardım istendi. Özel harekat polisleri, koçbaşıyla kapısını kırıp girdikleri evde Z.Z.Y.'yi etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenilen S.T. kurtarıldı. Z.Z.Y. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Polisin daireye girişi ile şüpheli ve kız arkadaşını polis merkezine götürme anları binadaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.