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Erkek arkadaşının evinde 4'üncü kattan düşen Derya: Kimse tarafından itilmedim

İzmir'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Deniz Özarslan'ın (35) 4'üncü kattaki evinin terasından düşen Derya Kılıç (24) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Erkek arkadaşının evinde 4'üncü kattan düşen Derya: Kimse tarafından itilmedim

Olay, 13 Mayıs günü Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi’nde 4 katlı binanın terasında meydana geldi. Deniz Özarslan, ziyaretine gelen Derya Kılıç ile evinin terasında alkol alırken tartışma çıktı. Tartışma sırasında Derya Kılıç, terastan düştü. Durumu ağır olan Derya Kılıç, çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan Kılıç, dün taburcu olurken yürümekte güçlük çektiği görüldü.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphe üzerine gözaltına alınan Deniz Özarslan emniyetteki ifadesinde "İlişkiye başlamıştık. Ben ayrılmak istedim, ancak kendisi istemedi. Alkollüydük. Terasın ucuna gidip, 'Kendimi atarım' dedi. İki elini yana açtı. Sonra bir anda aşağıya düştü" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özarslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KİMSE YÜZÜNDEN DÜŞMEDİM'

Mucize eseri ölümden dönen Kılıç, olayla ilgili ifade vermesi beklenen Derya Kılıç, sosyal medya hesabından yakınlarına bilgi vermek amacıyla paylaşımda bulundu, olayla ilgili bilgi verdi. Kılıç, yaptığı paylaşımda, "Öncelikle kimse tarafından itilmedim ve kimse yüzünden düşmedim. Dün taburcu oldum. Eve geldim ve dinleniyorum. Yürüyememem dışında genel sağlık durumum iyi ve umarım her şey daha da iyiye gidecek. Günlerim dinlenmekle devam edecek ve şu sıralar tüm vaktimi kendimle ilgilenerek devam edeceğim" ifadelerini kullandı.    

Kaynak: Haber Kaynağı
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