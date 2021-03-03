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Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Havva'nın, son mesajı ortaya çıktı

İfadesinde olay günü evde olmadığını öne süren Yusuf B.'nin "Akşam saatlerinde kuzenimle buluşmak için evden ayrıldım, geri dönmedim. Gece bana ‘Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' mesajı atmış.
Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Havva'nın, son mesajı ortaya çıktı

Olay, 28 Şubat'ta saat 17.30 sıralarında Selahattin Eyyübi Mahallesi Divanı Kebir Sokak'ta meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokul öğrencisi Havva Ç., iddiaya göre sosyal medyadan tanıştığı erkek arkadaşı Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yusuf B.'nin evinin banyosunda ölü bulundu. İntihar ettiği öne sürülen Havva Ç., Ilgın ilçesi Harami Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan erkek arkadaşı Yusuf B. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  

'BU BENİ SON GÖRÜŞÜN OLSAYDI NE YAPARDIN' MESAJI

Havva Ç.’nin erkek arkadaşı Yusuf B. emniyetteki ifadesinde, genç kızın olaydan  önce kendisine ‘Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' yazılı mesaj attığını belirterek, 

"Havva ile sosyal medyadan tanıştık. Olaydan bir gün önce evime geldi. Olay günü akşam saatlerinde kuzenimle buluşmak için evden ayrıldım. Eve geri dönmedim. Gece saatlerinde bana ‘Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' mesajı atmış. Ben mesajı sabah saatlerinde gördüm. 'Ne biçim konuşuyorsun, ne demeye çalışıyorsun' diyerek mesaj attım. Telefonu kapalıydı ve mesaj iletilmedi. Sonra uyumaya devam ettim. Akşam saatlerinde eve gittim. Kapı kilitli olduğu için açamadım. Sonra banyo penceresinden içeri girdiğimde doğal gaz borusuna asılı buldum. Herhangi bir tartışmamız, sorunumuz yoktu’’ dediği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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