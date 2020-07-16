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Erken evlilik mağdurları af bekliyor

Kırıkkale'de erken yaşta evlenen kadınlar, doğum sonrası şikayet edilmelerinin ardından açılan kamu davası sonucu cezaevine giren eşleri için 'af' istedi.
Erken evlilik mağdurları af bekliyor

Çocuklarıyla birlikte Hüseyin Kahya Parkı'nda toplanan kadınlardan Hülya Kızılçiçek "Başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı'mız Abdulhamit Gül olmak üzere yetkililere sesleniyorum: Sekiz bin evlilik mağduru genç, çözüm bekliyor. Biz sadece ayda 45 dakika aile olabiliyoruz. Çektiklerimizi anlatsak dayanamazsınız. En kısa zamanda tahliye müjdesi bekliyoruz. Gözyaşlarımız dinsin artık" dedi.

Sekiz sene evvel eşiyle severek evlendiğini kaydeden Feslihan Gültok da "Eşim şu anda cezaevinde. Görüşe gidip geliyorum, canımdan can gidiyor. Resmi nikahlı eşim, tecavüzcüm olarak gözüküyor. Eşim içeride mağdur, biz dışarıda mağduruz" diye konuştu.

Ülkede babasız büyüyen 16 bin çocuk olduğunu belirten Gültok "Çocuğum 'Babam nerede' dediğinde söyleyecek bir şey bulamıyorum. Erken evliliğin önü açılsın istemiyoruz. Sadece geçmişe yönelik bu sekiz bin aile affedilsin istiyoruz" ifadesini kullandı.

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