DJ Erkut: Bazı şarkılarda şirke varan sözler var

Ulusal Radyo Platformu Başkanı Erkut Aktaş, bazı şarkıların içinde, günaha davetiye çıkaran sözler olduğuna dikkat çekerek, ‘‘Şirke varan sözler bunlar. Devlet bunları denetlemeli’’ dedi.

Gazetemize konuşan Ulusal Radyo Platformunun (OYDAR) kurucusu, Radyo Ses ve Radyo Beyaz’ın Genel Yayın Yönetmeni Erkut Aktaş, radyonun eski vizyon değerini yükseltmek, radyoya değer katmak, radyo algısını özellikle gençler üzerinde doğru çizmek için çalıştıklarını söyledi.

DJ Erkut Aktaş, bazı şarkıların içinde, pek çok günaha davetiye çıkaran sözler olduğuna dikkat çekerek, ‘‘Şirke varan sözler var. Devlet bunları denetlemeli’’ dedi.

Aktaş, OYDAR olarak radyonun sadece bir müzik kutusu olmadığını, radyonun değerini, önemini yeniden hatırlatmak için çeşitli faaliyetlere imza attıklarını kaydetti.

TEKNOLOJİYE RAĞMEN…

Aktaş, teknolojinin gelişmesine rağmen radyonun varlığını sürdürdüğüne; ancak yayınlardaki içeriğin değiştiğine dikkat çekerek, “Radyo hayatımızda her zaman var. İnternetin çıkmasıyla radyonun yeri biraz daraldı. Radyolarda tematik yayınların artık eskisi kadar sık olmadığını üzülerek görüyoruz. Radyolar, popüler kültüre hizmet etmeye başladı! Tüm radyolar hemen hemen aynı şarkılarla yayın yapıyor ister istemez” dedi.

MÜZİKLERDE GEÇEN SÖZLERE DİKKAT EDİYORUZ

Ankara'nın köklü radyo istasyonları olan Radyo Beyaz ve Radyo Ses olarak içeriğe bir hayli önem verdiklerini aktaran Aktaş, “Ankara'nın şu an en çok dinlenen pop müzik radyosuyuz. Lakin popüler müziği sadece yeni çıkan şarkılar olarak değerlendirmiyoruz. Geçmişten bugüne en bilinen, en beğenilen, en sevilen ve en çok ilgi gören Türkçe pop müziklerine de yer veriyoruz. Radyo Ses ise karma müzik yayın yapıyor. Bizi diğer radyolardan ayıran en önemli özellik müziklerin sözüne dikkat ediyoruz. Müziğin doğru mesaj vermesi, müzikal kalitesi bizim için önemli” diye konuştu.

SANKICALI MÜZİKLERE DİKKAT…

İçinde çok sakıncalı ifadeler bulunan müziklere bir hayli dikkat ettiklerini ifade eden Aktaş, “Eskiden radyo için ‘toplumun psikoloğu’ derdik. Böyle bir gerçek vardı, şimdi bunları unutuyoruz. Şöyle bir düşünelim, bir şarkı dinlersiniz günaha da girersiniz Allah muhafaza dinden de çıkarsınız ve bunu bilmeden yaparsınız. Onun için neyi dinlediğiniz, neyi söylediğiniz, ne anlattığınız hepsi bir sorumluluktur. Çünkü artık sosyal medyada böyle bir şarkıyı desteklediğiniz de onun bile ayrı bir vebali vardır. Diğer bir taraftan bu durum sosyal olarak yozlaşmayı sağlayacaktır. O şarkının sözleri bizi eğlendirecek belki o an orada bir şey hissetmeyeceğiz; ama o algı, o kültür bizi çok daha farklı bir yere götürecek. Bu noktada doğruyu seçmek ve çocuklarımızı da bu noktada doğru yönlendirmek önemli. O sebepten dolayı ki radyo doğru kanallarla hayatımızda olmalı” şeklinde konuştu. Aktaş, söz konusu sakıncalı müziklerin denetimi konusunda ilgili mecraları da denetime davet etti.

TÜRK MÜZİĞİNİN DEĞERLERİNİ KORUYORUZ

Aktaş, “En hassas olduğumuz konulardan bir tanesi de Türk müziğinin değerlerini korumaya özen gösteriyoruz. Biz geçmişten bugüne yerel sanatçılarından iyi örneklerini alarak belki unutulmaya yüz tutmuş türkülere yer vermeyi de misyon edindik. Türk müziğinin sesi olalım diye yola çıktık. Radyo Ses, popüler kültüre hizmet etmek ya da popüler kültürden reyting kazanma amacıyla oluşturduğumuz bir yapı değil. Radyo hepimiz için çok önemli bir mecra, biz insanların bilinçaltına hitap ediyoruz. Radyolar aynı zamanda demokrasinin güçlü sesidir” şeklinde konuştu.

DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Radyoculuk sektöründeki sıkıntılara hakkında da bilgi veren Aktaş özetle şunları söyledi: “Radyolarda frekans ihalesi büyük bir problem, bunun tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Radyolar teliflere, RTÜK’e para ödüyor, vergi ödüyor. Radyolar zarar ediyor. Anadolu'da birçok radyo elektrik parasını ödeyemediği için kapatılıyor. Radyonun küçük olan pasta payı iyice küçülmüş durumda, burada bir desteğe ihtiyaç var.”

OSMAN AKDOĞAN / HABERVAKTİM