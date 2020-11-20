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Erler Mahallesi’nde altyapı çalışması devam ediyor

ASKİ Genel Müdürlüğünün aşırı yağışlarda su baskınlarının yaşandığı Erler Mahallesi’nde yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları hızla ilerliyor.
Erler Mahallesi’nde altyapı çalışması devam ediyor

ASKİ Genel Müdürlüğünün aşırı yağışlarda su baskınlarının yaşandığı Erler Mahallesi’nde yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları hızla ilerliyor. 20 yıldır yaşanan su baskınlarına son verecek imalatları gerçekleştiren ASKİ ekipleri, yer yer 10 metre derinlikte devam eden çalışmalarda sona yaklaştı.    

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Etimesgut ilçesi Türk Kızılayı Caddesi’nin yıllardır devam eden trafik sorununa katlı kavşakları tamamlayarak büyük ölçüde neşter vuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarının yanı sıra altyapı çalışmalarına da devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü de Ankara’nın önemli merkez ilçelerinden biri olan Etimesgut’ta yatırım çalışmalarına hız vererek, Türk Kızılayı Caddesi’nin yağmur suyu deşarjını sağladı.

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750 METRE YAĞMUR SUYU HATTI 
Erler Mahallesi’nde toplam 750 metrelik yağmur suyu iletim hattı döşeme çalışmalarını sürdüren ASKİ ekipleri, imalat çalışmalarında sona yaklaştı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Kızılayı Caddesi Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önündeki köprülü kavşak ile 2453. Cadde’nin (Askeri Bölge) yağmur suyu problemi çözüme kavuşmuş olacak.   

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SEL VE SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇECEK ÇALIŞMA
Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen ASKİ Ankara 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı İlteriş Erdaş, kısa süre içinde tamamlanacak çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
“Çalışmalar bitince bu bölgede oluşabilecek bütün sel ve su baskınlarının önüne geçmeyi planlıyoruz. Son 60 metremiz kaldı, projeyi bu hafta sonuna kadar tamamlayacağız. Toplamda 750 metre imalat çalışması gerçekleştiriyoruz. Caddedeki eski durumun düzeltilmesi ve yeni bağlanan hatların da içine dâhil edilmesiyle buradaki deşarj sorununu tamamen çözeceğiz.” 

ASKİ ekiplerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Erler Mahallesi Muhtarı Deniz Gültekin ise, “Yıllardır süren bir altyapı sorunumuz vardı. Türk Kızılayı Caddesi yol yapımı ile birlikte söz konusu altyapı sorunumuz da hallolmuş olacak. Bu sorun askeri lojmanlarımızı büyük derecede etkiliyordu. İnşallah bu çalışma ile bu sıkıntımız da bitecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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