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Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı

ABD'de Ermeni terör örgütleri tarafından 27 Ocak 1973’te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir ile 28 Ocak 1982'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.
Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından 27 Ocak'ta Baydar ve Demir için şehit edildikleri Los Angeles'ın Santa Barbara kentinde anma töreni düzenlendi.

Kemal Arıkan için ise 28 Ocak'ta, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu binasında tören yapıldı. Her iki törene de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Başkonsolosluk çalışanları katıldı.

Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan mesaj
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "28 Ocak 1982 tarihinde terör örgütü JCAG tarafından gerçekleştirilen alçakça saldırıda şehit düşen Los Angeles Başkonsolosumuz merhum Kemal Arıkan’ı rahmetle anıyor, aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerine yer verdi.

Türk-Amerikan toplumundan Ermeni terör örgütlerine tepki
Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) de "27 Ocak 1973, Santa Barbara, California: Ermeni terörünün başlangıcı" başlıklı mesaj yayımladı.

Gourgen Yanikian isimli teröristin 1973'te Başkonsolos Baydar ve Konsolos Demir'i şehit ettiğinin ve cinayeti itiraf ettiğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu teröristin 10 yıl sonra dönemin Ermeni asıllı California Valisi tarafından serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, ASALA tarafından şehit edilen Baydar ve Demir saygı ile anıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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