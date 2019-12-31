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Ermeniler Kozan’da mülk alıyor iddiası

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, Ermenilerin Türkiye'deki bazı uzantıları aracıylığıyla Mahmutlu Mahallesi'nde mülk alma peşinde olduğunu iddia etti.
Ermeniler Kozan’da mülk alıyor iddiası

Atlı, Kozan merkez ve ilçe muhtarları ile bir araya gelerek toplantı düzenledi. Ermenilerin Kozan’da mülk almaya başladığını iddia eden Atlı, “Kozan’da Ermeni diasporasının ciddi bir çalışması var. Ben muhalefet yapmıyorum. Ben gerçekleri dile getiriyorum” dedi.

"ERMENİLER, FİLİSTİN'DE YAPILANLARI YAPMAK İSTİYOR"

Ermenilerin aynı Filistin’de yaptıkları gibi Mahmutlu Mahallesi’nde ve o bölgede mülk alma peşine giriştiklerini söyleyen Atlı, şöyle devam etti:

"Direkt Ermeniler kendileri gelmiyor. Türkiye’deki uzantılarını devreye sokarak buradan mülk aldırma peşine girdiler. Bir vatandaşımız bana, ’başkanım acil görüşmemiz lazım’ dedi. Vatandaş, ’başkanım buradan ev alındığı söyleniyor ama alanı da bilmiyoruz, satanı da bilmiyoruz. Belli bir ekip burada mülk alma peşine girdi ve benden de istediler. Benim ismimi hiçbir yerde söylemeyin. Bahsederseniz de inkar ederim. Bu işi biriyle paylaşırsanız hayatınız tehlikeye girer’ dedi. Ben buradan açık bir şekilde diyorum. Hayatım tehlikeye girecekse girsin. Ermeni diasporasının ciddi ciddi çalışması var."

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