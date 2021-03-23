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Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti. Övüç, "Sözlerim Kim Kardashian'a yöneliktir" dedi.
Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında "Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Murat Övüç, avukatı ve müşteki Simon Çekem katıldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada savunma yapan Murat Övüç, "Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

CEZALANDIRMA TALEP ETTİ

Müşteki Simon Çekem ise, "Sanık, 'Pis Ermeniler' şeklinde sözler kullanarak atılı suçu işlemiştir. Falanca insan pistir dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti açılan davada sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığına yer vererek, Murat Övüç'ün beraatine karar verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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