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Ermenistan Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 7 ölü, 33 yaralı

Ermenistan Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 7 ölü, 33 yaralı
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 7 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu meskenlere isabet ettiği ifade edildi. 

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın 2. büyük kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü 33 kişinin yaralandığı ifade edildi. 

Açıklamada yaralılar arasında çocukların da olduğu kaydedildi. 

"Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum"
Saldırı nedeniyle enkaz altında kalan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Genceli vatandaşlar, o dehşet anları ve neler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Tamamen yıkılan evden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ali Memedov, "İlk önce bir patlama sesi duyduk. Sonra ev hemen üzerimize çöktü. Ben ilk önce deprem oldu zannetim. Daha sonra ailemle birlikte enkazdan çıktık." dedi.

Dışarı çıkıncı büyük bir şok yaşadığını, asıl füzelerin komşularının binalarına düştüğünü belirten Memedov, "Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum. Hemen onlara yardım edip, olay bölgesinden uzaklaşmaya çalıştık." diye konuştu.

"Patlamada 2 çocuğum başından yaralandı"
Gözü yaşlı bir şekilde evinin önünde bekleyen bir anne, "Patlamada 2 çocuğum başından yaralandı. Annem de cam parçalarının düşmesi nedeniyle ayağından yaralandı." dedi.

Çocuklarının şu anda hastanede tedavi altında olduğunu belirten Genceli anne, "Hayatımda ilk defa böyle bir şok yaşadım. Bizim suçumuz neydi?" diye haykırdı.

Ermenistan'ın ateşkes çağrısına güvenilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinlerinden İlham Abbasov da, "Biz insani olarak cenazelerini cephelerden almaları için ateşkes yaptık. Ancak onlar ilk fırsatta bizi vurdu. Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor." dedi.

Füzelerin düştüğü yerine tamamen sivillere ait olduğunu aktaran Abbasov, "Neydi burası. Askeri karargah mı? Orduevi mi? Çocuk ve kadınların yaşadığı bir mahalle ve hemen yanında da bir park." dedi. 

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan diğer açıklamada ise bugün sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığı da Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santraline füze fırlattığını duyurdu.

Füzelerin Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı.

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