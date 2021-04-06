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Ermenistan Başbakanı Paşinyan istihbarat danışmanını görevden aldı

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’dan ağır yenilgi alan Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan danışman olarak atadığı Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı Tümgeneral Arshak Karapetyan’ı görevden aldığı bildirildi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istihbarat danışmanını görevden aldı

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan’da siyasi kriz sürüyor. Başbakanı Nikol Paşinyan danışman olarak atadığı Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı Tümgeneral Arshak Karapetyan’ı görevden aldığı bildirildi. Arshak Karapetyan’ın Nisan 2016'daki çatışmanın ardından Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınmıştı. Aralık 2018'de Nikol Pasinyan’a danışman olarak atandı.
 

"YANLIŞ YÖNLENDİRDİ" İDDİASI

Ermeni medyası görevden alınan Tümgeneral Arshak Karapetyan’ın Paşinyan’ı yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle görevinden alındığını ileri sürdü. Son dakika anonsu ile haberi duyuran Ermeni medyası “Paşinyan’ı uçuruma sokan general görevden alındı” ifadelerine yer verdi.

PAŞİNYAN’DAN İSTİFA KARARI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede düzenlenecek erken seçim öncesi, bu ay istifa edeceğini duyurmuştu. Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, "Nisanda istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım” demişti. Paşinyan, istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceğini söyledi. Ermenistan başbakanı, muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan ile görüşmüştü. İlgili görüşmede, ülkedeki mevcut siyasi durumdan çıkış için en iyi yolun erken seçim olduğu kararlaştırılmıştı.

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