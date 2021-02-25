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Ermenistan Başbakanı Paşinyan kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanını görevden aldı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanını görevden aldı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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