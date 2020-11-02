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Ermenistan bu kez okulu vurdu

Ermenistan ordusu Ağdam'da bir okulu vurdu. İhlas Haber Ajansı'nın görüntülediği okul kullanılamaz hale geldi.
Ermenistan bu kez okulu vurdu

Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ederek Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor.

Ermenistan ordusu ikindi saatlerinde Ağdam kentine yoğun top atışı gerçekleştirdi.

ERMENİSTAN SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

Ağdam kentinin Mahrızlı köyünde bulunan okul top atışıyla vuruldu. Ermenistan'ın hedef aldığı okulu görüntüledi.

Okulun ön kısmı yıkılarak yerle bir olurken, tüm pencereleri de dağıldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, okul kullanılamaz hale geldi.

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