  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Dağlık Karabağ'da ormanlık alanlarda saklanan Ermenistan güçlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi.
Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi, Dağlık Karabağ'daki Hadrut kasabası civarında son günlerde yaşanan ateşkes ihlalleriyle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım'da imzalanan ateşkes bildirisi sonrasında, Hocavend ilinin Hadrut kasabasının kuzeybatı kesimindeki ormanlık alanda bazı Ermenistan silahlı güçlerinin kaldığı belirtildi.

Ermenistan basınında bu silahlı güçlerin ormanlık alanlarda yollarını kaybettikleri yönünde haberler yapıldığı hatırlatılan açıklamada, Ermenistan makamlarının söz konusu güçlerin bölgeden çıkarılması için Rus unsurların komutanlığına başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan tarafının, Ermenistan silahlı gruplarının çekilmesi için tüm koşulları sağladığı, Rus unsurların ise ormanlık alandaki silahlı gruplara hoparlörler aracılığıyla bölgeden çıkmaları konusunda seslendiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu Ermenistan güçlerinin bölgeyi terk etmek yerine savaş mevzileri oluşturdukları ve son günlerde Azerbaycanlı sivil ve askerlere karşı terör ve sabotaj eylemlerinde bulundukları bildirildi.

Ermenistan güçlerinin Hocavend'in Sur köyünde görevli Azerbaycan askerlerine ani saldırı gerçekleştirerek 3 askeri şehit ettikleri, 2 kişiyi ise yaraladıkları ifade edildi.

Açıklamada, 8 Aralık'ta Hadrut kasabası yakınlarında iletişim ekipmanları montajı gerçekleştirilen Azerbaycanlılara saldırı düzenleyen Ermenistan güçlerinin, 1 askeri şehit ettiği, mobil operatör şirketlerinden birinde çalışan 1 sivili ise yaraladığı belirtildi.

Saldırılar üzerine Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinin bölgede terörle mücadele operasyonu düzenlemek zorunda kaldığı kaydedildi.

Ermenistan'a üçlü bildirinin gereğinin yerine getirerek ateşkese uyma ve provokasyonlardan çekinme uyarısında bulunulan açıklamada, Azerbaycan tarafının Rus unsurlarla yakın koordinasyon ve iş birliği içinde bölgede barışı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Pınarbaşı her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor13 Aralık 2020 Pazar 12:56
  • Yılbaşı öncesi kuru yemişte yüzde 400 talep patlaması 13 Aralık 2020 Pazar 11:40
  • Diyarbakır'da kısıtlamada iki grup arasında silahlı kavga13 Aralık 2020 Pazar 11:39
  • Mardin'deki görüntü kirliliği tepki çekti13 Aralık 2020 Pazar 11:38
  • 'İstanbul'un arka bahçesi' salgın sürecinde de ilgi çekiyor13 Aralık 2020 Pazar 11:36
  • Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolu çalışmaları nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı13 Aralık 2020 Pazar 11:36
  • MSB: Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi13 Aralık 2020 Pazar 10:58
  • Edirne'de nehirlerin debileri, 3 kat artı13 Aralık 2020 Pazar 10:49
  • Karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler13 Aralık 2020 Pazar 10:47
  • Binayı yakan şüpheliyi mahalleli yakaladı, linç edilmekten polis kurtardı13 Aralık 2020 Pazar 10:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti