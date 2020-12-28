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Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hocavend ilinin Ağdam köyü istikametinde 6 kişilik Ermeni grubun, Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Saldıranların yasa dışı silahlı grup ya da bölgeden ayrılması gereken Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden olduğu ihtimalinde durulduğu aktarılan açıklamada, "benzer durumların tekrarlanması halinde ciddi tedbirlerin alınacağı" uyarısında bulunuldu.

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