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Ermenistan iki Azerbaycanlı çocuğu şehit etti

Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinden sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenleyen Ermenistan, vahşice terörist eylemlerini sürdürüyor. Yapılan sivillere yönelik saldırının ardından orta okul öğrencileri Fidan ve kuzeni Şehriyar şehit oldu.
Ermenistan iki Azerbaycanlı çocuğu şehit etti

30 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesinden sivillere saldırılar gerçekleştiren Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik hain saldırılarını sürdürüyor. Yıllardır işgal ettiği Azerbaycan topraklarındaki hırsızlığı meşru kılmak için türlü eylemlere başvuran Erivan yönetimi, bu sefer de sivilleri hedef aldı.

İKİ ORTA OKUL ÖĞRENCİSİ ŞEHİT OLDU

Ermenistan tarafından Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açıldı. Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerinde yoğun bombardıman yaşandı. Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Bölgede altyapı da ciddi hasar gördü.

Naftalan'da sivillere saldırının ardından orta okul öğrencileri Fidan ve kuzeni Şehriyar da vahşi saldırılarda şehit oldu. Saldırıda yaşamını yitiren miniklerin şehadet haberini Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu.

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