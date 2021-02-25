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Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var 

Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var 
Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istedi. Paşinyan ise, çağrıya “ Ülkede askeri darbe girişimi var” sözüyle karşılık verdi.

Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istedi. Paşinyan ise, çağrıya “ Ülkede askeri darbe girişimi var” sözüyle karşılık verdi. Orduya destek veren halk ise, Savunma Bakanlığı önünde toplandı.

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